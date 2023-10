O Bayer Leverkusen recebeu e venceu o Colónia por 3-0, este domingo o mesmo resultado que o Bayern Munique somou na receção ao Friburgo, na 7.ª jornada da Bundesliga, o principal campeonato alemão.

Na BayArena, a equipa comandada por Xabi Alonso retomou a liderança perdida à condição para o Estugarda, no sábado, construindo a vitória com golos de Jonas Hofmann (22m), Jeremie Frimpong (32m) e Victor Boniface (67m).

O Leverkusen soma agora 19 pontos, mais um do que o Estugarda.

Já o Bayern bateu o Friburgo com golos de Kingsley Coman aos 12 e aos 85 minutos e de Leroy Sané, aos 25 minutos. Os bávaros estão no terceiro lugar, com 17 pontos, os mesmos do Borussia Dortmund, quarto classificado.