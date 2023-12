Numa tarde recheada na Bundesliga, à boleia da 15.ª jornada, o Bochum, de Gonçalo Paciência, recebeu o Union de Berlim, de Diogo Leite, ainda a ressacar da eliminação das provas europeias. Neste duelo de ex-FC Porto, levaram a melhor os azuis do Bochum.

Depois de o japonês Takuma Asano inaugurar o marcador em cima do intervalo, Paciência voltou a marcar no campeonato, aos 52’. O avançado, de 29 anos, faturou, assim, o terceiro golo na Bundesliga. Já sem o português em campo, substituído aos 72’, o Bochum ampliou a vantagem, de penalti, pelo austríaco Kevin Stoger (3-0).

O domínio dos anfitriões valeu um pequeno – mas importante – salto na tabela. O Bochum é 13.º, com 16 pontos, e está seis pontos acima da linha de água. Por sua vez, a equipa de Berlim é 16.ª, com 10 pontos. Ainda assim, Diogo Leite e companhia têm um jogo em atraso, na casa do Bayern Munique.

Empate atrasa Dortmund

Seguimos até ao sul da Baviera, onde os comandados de Terzic voltaram a ser travados na Liga, destas feita pelo Augsburg (1-1). É o quinto jogo consecutivo do Dortmund sem vencer e, no fechar desta jornada, o líder Leverkusen pode ficar à distância de 13 pontos.

Num encontro apenas desnivelado no segundo tempo, a favor dos visitantes, faltou eficácia. Mas, em abono da verdade, o Augsburg abriu o marcador à passagem dos 23’, por Demirovic. Soando o alerta entre as “abelhas”, o empate chegou aos 35 minutos, pelo internacional neerlandês Malen, assistido por Fullkrug.

No regresso dos balneários, o Dortmund apenas usou três substituições e o resultado não mais mudou. A linha defensiva da casa foi proeminente para agarrar o empate que, assim, permite ao Augsburg subir ao 10.º lugar, com 18 pontos. Por sua vez, o Dortmund segue em 5.º, com 26 pontos.

Mainz e Darmstadt com lanterna vermelha

O Heidenheim venceu no reduto do Mainz, graças ao golo solitário do avançado alemão Piering. Assim, os forasteiros conseguiram a segunda vitória consecutiva, algo inédito esta época, e somam três importantes pontos na maratona pela manutenção. Ocupam o 12.º lugar, com 17 pontos.

Por sua vez, o Mainz é penúltimo, ou seja, 17.º, com nove pontos, em igualdade com o Darmstadt, último da Bundesliga.

Na receção ao Wolfsburgo, o Darmstadt foi incapaz de aproveitar a expulsão direta do defesa Lacroix, aos 27’. Aliás, os visitantes resguardaram-se, e da primeira parte nada mais há a destacar.

No retomar do encontro, os “lobos” fizeram o único golo da partida, pelo médio croata Lovro Majer. Entre trocas, e alguns cartões, o encontro encaminhou-se para o seu término, sem que o avançado português Tiago Tomás tivesse oportunidade de ir a jogo.

O Wolfsburgo afasta algumas nuvens instaladas após duas derrotas consecutivas e retoma o trilho desejado, alcançando os 19 pontos e consolidando o 9.º lugar na tabela.

