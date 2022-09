Friburgo e Borussia Monchengladbach empataram na tarde deste domingo, sem golos (0-0), no jogo que encerrou a sexta jornada da Bundesliga alemã e que confirma em absoluto um novo líder, o Union Berlim de Diogo Leite, que já tinha ganho horas antes ao Colónia.

Num jogo em que o Borussia estava condicionado a nível de centrais, com Itakura castigado e Elvedi lesionado, Friedrich e Kramer fizeram dupla no eixo defensivo, com Weigl, ao seu segundo jogo pelo clube – o primeiro a titular, a jogar no meio-campo.

O médio emprestado pelo Benfica fez os 90 minutos no estádio Europa-Park.

Com este resultado, o Borussia é oitavo, com nove pontos, os mesmos do Colónia, sétimo. Já o Friburgo cai para segundo, com 13 pontos. O Union Berlim é o novo líder, com 14, antes da visita a Braga, para a Liga Europa.