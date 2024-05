Dois dias depois de ter visto confirmada a qualificação para a fase principal da Liga dos Campeões da próxima época – graças ao triunfo do Borussia Dortmund ante o PSG que ditou uma vaga extra para a Alemanha – o Leipzig empatou a um golo na visita ao Hoffenheim, no jogo que abriu a 32.ª e antepenúltima jornada da Bundesliga.

Benjamin Sesko deu vantagem ao Leipzig na primeira parte, aos 38 minutos, com um cabeceamento na área, após cruzamento de David Raum.

Na segunda parte, Xavi Simons foi expulso por acumulação de amarelos. A falta sobre Anton Stach, aos 72 minutos, ditou o segundo amarelo e consequente vermelho, deixou o Leipzig com dez jogadores e o Hoffenheim chegou ao 1-1 em cima do minuto 90. A cruzamento de Marius Bulter, Andrej Kramaric correspondeu com um cabeceamento para o fundo da baliza.

Com este resultado, o Leipzig, já confirmado no top-5 da Bundesliga (e por isso já com a Champions garantida), mantém-se no 4.º lugar, agora com 63 pontos. Falhou a subida à condição ao 3.º lugar, ocupado pelo Estugarda, que tem 64 pontos. Atrás está o Borussia Dortmund, 5.º com 57 pontos e também já apurado para a Champions da próxima época por ter aberto a vaga extra. O Hoffenheim é 7.º à condição, com 40 pontos, seguindo em lugar de acesso às competições europeias, mas com vários adversários perto de si e que podem fazer ultrapassagem nesta jornada, casos de Friburgo (8.º com 40) e Augsburgo (9.º com 39).

