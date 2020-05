O futebolista belga Birger Verstraete considerou, no sábado, que era «um pouco bizarro» os jogadores do Colónia não poderem «ficar em quarentena» depois de três elementos do plantel - dois jogadores e o fisioterapeuta - terem dado positivo a um primeiro teste à covid-19. Contudo, o clube alemão esclareceu, este domingo, as afirmações do médio de 26 anos, que admitiu já ter-se expressado «incorretamente em algumas partes».

Em declarações à estação televisiva belga VTM, Verstraete vincou a sua preocupação em relação à sua companheira, que sofre de problemas cardíacos e que, por isso, a exposição à covid-19 poderia ser um fator adicional de risco para a saúde.

Depois de considerar bizarra a situação, Verstraete disse que o plano era continuarem a treinar no clube, caso houvesse testes positivos. «De qualquer forma, era o plano, continuaríamos a treinar em caso de teste negativo ou positivo», afirmara o jogador, à VTM.

Esta tarde, o Colónia refutou a hipótese de os possíveis infetados continuarem a trabalhar normalmente e que, «de acordo com o conceito médico da liga alemã de futebol (DFL), apenas jogadores que têm dois testes negativos sucessivos para provar que não estão infetados pelo novo coronavírus treinam e jogam no Colónia». «Por isso, todos os jogadores vão ser testados novamente antes da retoma programada do treino, na segunda-feira», vincou o emblema germânico, garantindo que «foi decisão dos especialistas de saúde competentes colocar em quarentena apenas as três pessoas infetadas».

Verstraete, citado na nota oficial do Colónia, este domingo, refere que as declarações iniciais «deram uma impressão ambígua» e que deveria ter entrado «em contacto com o médico» para ter as informações previamente esclarecidas. «Expressei-me incorretamente. Não era minha intenção culpar as autoridades responsáveis ou o Colónia. Sinto-me confortável e em boas mãos no Colónia. Vou continuar a dar tudo de mim nos treinos e quero terminar a época. A minha namorada, que pertence a um grupo de risco por causa de uma doença cardíaca prévia, vai voltar à Bélgica e vai ficar lá por enquanto», notou.

Nesta altura, os clubes do principal campeonato alemão, a Bundesliga, estão a treinar em pequenos grupos, respeitando o distanciamento social e a higiene. Esta semana, na quarta-feira, vai estar em cima da mesa, numa reunião entre a chanceler Angela Merkel e os 16 estados federais, a hipótese de a Liga alemã de futebol (DFL) ter aval para terminar a atual temporada até 30 de junho. O ministro do Interior, responsável pela pasta do Desporto, já mostrou concordância no regresso da prova este mês.

Na Alemanha, faltam disputar nove das 34 jornadas do principal campeonato.