O Union Berlin, com o defesa português Diogo Leite a titular (jogou os 90 minutos) entrou com um empate a um golo na Bundesliga 2024/2025, na visita ao Mainz, na tarde deste sábado.

Num duelo de equipas treinadas por dois dinamarqueses (Bo Henriksen do Mainz e Bo Svensson do Union), Nadiem Amiri deu vantagem ao Mainz, aos 53 minutos. O Union respondeu com um homem vindo do banco para o 1-1 final: Laszlo Benes, que entrou ao minuto 72, fez o empate ao minuto 75.

Noutro dos cinco jogos das 14h30 deste sábado, o avançado português André Silva viu do banco a vitória do Leizpig na receção ao Bochum, por 1-0. O golo foi apontado por Antonio Nusa, que entrou ao minuto 55 e fez o golo ao minuto 59. Willi Orban ainda foi expulso com vermelho direto na equipa do Leipzig, aos 85 minutos, mas a vantagem foi defendida pela equipa treinada por Marco Rose, até ao apito final.

A tarde ficou ainda marcada pelas vitórias de Friburgo e Hoffenheim, esta última com hat-trick de Andrej Kramaric.

O Friburgo bateu o Estugarda por 3-1, com reviravolta. Ermedin Demirovic deu vantagem aos visitantes (2m), mas um bis de Lukas Kübler (27m, 61m) e um golo de Ritsu Doan (54m) deram a vitória à equipa da casa. O Hoffenheim bateu o Holstein Kiel, por 3-2, com Kramaric em grande, ao marcar aos seis, aos 37 e aos 87 minutos, o primeiro dos seus três golos a ser de penálti. Alexander Bernhardsson (63m) e Shuto Machino (89m) marcaram para os visitantes, que acabaram reduzidos a dez, devido à expulsão de Andu Yobel Kelati (82m).

Já o Augsburgo-Werder Bremen deu empate a dois golos: Elvis Rexbecaj (16m) e o ex-Vizela Samuel Essende (36m) marcaram para a equipa da casa. Felix Agu (12m) e Justin Njinmah (58m) apontaram os golos do Bremen.

Esta tarde há ainda um Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt (17h30), numa ronda que começou com a vitória do campeão Bayer Leverkusen, na sexta-feira.