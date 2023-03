Dez jogos em 2023. Dez vitórias!

O Borussia Dortmund recebeu e venceu o Leipzig por 2-1, no jogo inaugural da 23.ª jornada da Bundesliga, o duelo de cartaz da ronda, que opôs o segundo ao quarto classificado do campeonato.

Antes da visita a Londres para defrontar o Chelsea na terça-feira, para a decisão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a equipa comandada por Edin Terzic não desperdiçou e é líder à condição, pressionando o Bayern Munique e deixando o Leipzig a sete pontos, na luta do topo.

Com o selecionador de Portugal, Roberto Martínez, a assistir, Marco Reus abriu o marcador para o Borussia aos 21 minutos, de grande penalidade.

Ainda na primeira parte, Emre Can, num remate de fora da área após um livre do lado direito, aumentou para 2-0 aos 39 minutos.

O Leipzig, que teve o português André Silva a titular (Raphaël Guerreiro não saiu do banco do Borussia), reduziu por Emil Forsberg aos 74 minutos, a passe de David Raum, dois minutos depois da saída de André Silva.

Já com as substituições esgotadas, o Leipzig acabou o jogo reduzido a dez, com a saída por lesão de Xaver Schlager, ao minuto 88, após um lance de disputa com um adversário. Mesmo assim, o Leipzig esteve muito perto do empate, no quarto de cinco minutos de compensação, por duas vezes. Primeiro, com Timo Werner a ver Nico Schlotterbeck a cortar na pequena área. Logo a seguir, com uma defesa crucial de Alexander Meyer, após remate de Forsberg.

Com este resultado, o Borussia lidera com 49 pontos, mais três do que o Bayern Munique, que tem 46 e visita o Estugarda no sábado. O Leipzig mantém os 42 pontos e tem o quarto lugar em risco. O Friburgo é quinto com 41 e menos um jogo: visita no sábado o Borussia Monchengladbach.