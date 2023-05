Drama em Dortmund, explosão de alegria em Colónia. O Bayern Munique é campeão alemão pela 11.ª vez consecutiva!

O Borussia, que só dependia de si para fazer a festa em casa, empatou na receção ao Mainz a dois golos e perdeu uma possibilidade de ouro para ser campeão 11 anos depois.

A decisão foi até à última, mas quem festeja é a equipa bávara, que não desperdiçou e cumpriu, ao triunfar por 2-1 na visita ao Colónia. Um golo de Jamal Musiala, aos 89 minutos, foi decisivo para o êxito da equipa comandada por Thomas Tuchel.

O Bayern termina o campeonato com 71 pontos e no primeiro lugar. O Borussia é segundo, com os mesmos 71 pontos, mas o Bayern terminou com melhor diferença de golos, o primeiro critério de desempate.

A primeira parte foi dramática para o Borussia, que ficou em desvantagem aos 15 minutos com um golo de Hanche-Olsen. Pouco depois, Haller teve uma ocasião soberana para o empate, mas viu Dahmen defender uma grande penalidade (19m). Pouco depois, Onisiwo acentuou os problemas do Dortmund, com o segundo golo do Mainz, ao minuto 24.

Na segunda parte, já depois de algumas alterações, o Borussia reduziu pelo internacional português Raphael Guerreiro, aos 69 minutos, na sequência de uma boa combinação com Reyna.

Nos cinco minutos de tempo de compensação, Haller teve um golo anulado aos 90+4m, mas Niklas Sule ainda empatou a dois golos, aos 90+6m, já quando havia apito final no Colónia-Bayern. O Dortmund ainda conseguiu, depois, colocar uma última bola na área contrária à procura do 3-2, mas não conseguiu e acabou a tarde com grande desilusão.

Em Colónia, à mesma hora, um golaço de Coman deu o 1-0 ao Bayern aos oito minutos. Já na segunda parte, aos 82 minutos, e já com o português João Cancelo em campo (entrou ao minuto 62), Ljubicic empatou de penálti. O golo foi tão ou mais festejado em Dortmund, mas o Bayern teria, mais tarde, em Musiala, a decisão do título. O jovem atacante fez um belo golo que deu o triunfo ao Bayern e também novo título de campeão.

Empata o Koln e o volta o Dortmund para a frente 🤯 Que Liga.

🇩🇪 @Bundesliga_DE | @fckoeln 1 x 1 @FCBayern#BundesligaELEVEN pic.twitter.com/oaD2fgzbOJ — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 27, 2023

Este é o 32.º título do Bayern (incluindo a era pré-Bundesliga). O Borussia continua com cinco.

Mesmo com a desilusão, em Dortmund poucos arredaram pé e deram um aplauso à equipa, que chorava por falhar um título que escapa desde 2012.

A jornada ficou ainda marcada pela confirmação do Union Berlim na Liga dos Campeões. A equipa da capital recebeu e venceu o Werder Bremen por 1-0 e confirmou o quarto lugar, com 62 pontos, atrás do terceiro do Leipzig, que terminou com 66, depois da vitória desta tarde sobre o Schalke 04, por 4-2. O Schalke, com esta derrota, confirma a descida, juntando-se ao Hertha Berlim, que se despediu com um triunfo por 2-1 na visita ao Wolfsburgo.

O Estugarda empatou na receção ao Hoffenheim (1-1), com o português Tiago Tomás a marcar o golo da equipa da casa, que terminou no 16.º lugar e vai, assim, jogar o play-off para não descer.

Quem se salvou foi o Bochum, com o triunfo por 3-0 na receção ao Bayer Leverkusen.

Nos outros jogos, o Eintracht Frankfurt recebeu e venceu o Friburgo, por 4-2. O Friburgo, que lutava pelo quarto lugar, termina no quinto lugar europeu, seguido do Leverkusen, que garante a outra vaga no sexto lugar.

A tarde teve ainda triunfo do Borussia Monchengladbach sobre o Augsburgo, por 2-0.