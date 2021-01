O Leipzig vai dormir esta noite na liderança da Bundesliga alemã. A equipa comandada por Julian Nagelsmann venceu em Estugarda por 1-0, aproveitando da melhor forma a derrota do Bayer Leverkusen em Frankfurt e na véspera do Bayern Munique receber o Mainz.

No duelo da 14.ª jornada, Forsberg desperdiçou uma grande penalidade aos 22 minutos, mas Dani Olmo, já na segunda parte, ao minuto 67, marcou o golo do triunfo dos visitantes.

Com este resultado, o Leipzig soma agora 31 pontos e já é certo que vai acabar a jornada isolado no segundo lugar, fruto da derrota da equipa de Leverkusen, terceira com 28 pontos. O Bayern, que tem 30 pontos, pode recuperar a liderança que era sua no início da jornada caso vença o Mainz, num jogo com início às 17 horas de domingo.

No penúltimo jogo do dia no campeonato, o Schalke 04 perdeu no Olímpico de Berlim ante o Hertha, por 3-0, na estreia do seu novo treinador, Christian Gross, que vê a equipa ainda sem vitórias na Bundesliga em 2020/2021. Mattéo Guendouzi (36m), Jhon Córdoba (52m) e Piatek (80m) marcaram os golos da equipa comandada por Bruno Labbadia, que está no 12.º lugar, com 16 pontos. O Schalke 04 é 18.º e último, com quatro pontos.