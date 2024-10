O Hoffenheim recebeu e venceu o Bochum por 3-1, na tarde deste sábado, em jogo da 7.ª jornada da Bundesliga, a cinco dias da visita ao Estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto, em jogo a contar para a Liga Europa.

Andrej Kramaric deu vantagem ao Hoffenheim, aos 11 minutos. Na segunda parte, Marius Bulter fez o 2-0 aos 64 minutos, Cristian Gamboa reduziu para 2-1 ao minuto 76, mas o Hoffenheim conseguiu selar o triunfo, já na compensação, com o 3-1 apontado por Haris Tabakovic (90+3m).

Noutro dos cinco jogos das 14h30, o Leipzig, com o avançado português André Silva no banco, venceu por 2-0 na visita ao Mainz, com golos de Xavi Simons (20m) e Willi Orbán (37m), mantendo-se assim na liderança, com 17 pontos, ainda à espera do que o Bayern Munique, que tem 14 pontos, faça esta tarde na receção ao Estugarda (17h30).

Num dos grandes duelos da jornada (e cheio de peripécias) o Bayer Leverkusen deu a volta ao Eintracht Frankfurt e venceu por 2-1. Victor Boniface desperdiçou um penálti para dar vantagem ao Leverkusen (9m) e quem não desperdiçou dessa forma foi Omar Marmoush, que deu vantagem ao Eintracht, aos 16 minutos. O egípcio é o melhor marcador da Bundesliga, com 10 golos. Porém, o Leverkusen deu a volta, com golos de Robert Andrich (25m) e Boniface (72m). O Eintracht ainda viu um golo anulado a Hugo Ekitiké por fora-de-jogo de Dina Ebimbe perto do intervalo e o mesmo Ekitiké ficou muito perto do 2-2 já na compensação, num lance salvo por Jonathan Tah, depois de o guarda-redes Lukas Hradecky ter pontapeado a bola contra o colega de equipa.

O que é que se passou aqui, mesmo? Foi a estrelinha da sorte do Leverkusen a aparecer de forma diferente? 🌟#DAZNBundesliga pic.twitter.com/YZeCQrifKm — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 19, 2024

O Friburgo continua colado ao topo (soma 15 pontos), depois da vitória na receção ao Augsburgo, por 3-1. Em 11 minutos, na primeira parte, a equipa da casa disparou para a vitória, com golos de Vincenzo Grifo (34m), Philipp Lienhart (37m) e Christian Gunter (45+1m). Phillip Tietz (65m) reduziu na segunda parte.

Quem também venceu em casa foi o Borussia Monchengladbach, ante o Heidenheim, por 3-2. Ko Itakura (22m) e Tim Kleindienst (62m, 75m penálti) fizeram os golos do Borussia. Léo Scienza (12m) e Marvin Pieringer (80m, penálti) marcaram para os visitantes.

Antes do Bayern-Estugarda desta tarde, o Leipzig lidera com 17 pontos, seguido de perto por Friburgo (15), Bayern Munique (14 e menos um jogo), Bayer Leverkusen (14), Eintracht Frankfurt (13) e Borussia Dortmund (13).