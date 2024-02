Os protestos dos adeptos na Bundesliga, relacionados com a possibilidade da entrada de investidores externos no futebol alemão, continuam este sábado e já afetaram o decurso de três jogos da 22.ª jornada.

Na tarde deste sábado, o Darmstadt-Estugarda, o Wolfsburgo-Borussia Dortmund e o Hoffenheim-Union Berlim estiveram interrompidos, depois de terem sido arremessadas, por parte de adeptos, bolas de ténis para o terreno de jogo.

O Darmstadt-Estugarda teve perturbações a partir do minuto 18 e só se voltou a jogar por volta dos 37 minutos. As ações de protesto dos adeptos levaram a que o encontro tivesse 20 minutos de compensação na primeira parte.

Já no Wolfsburgo-Borussia, a situação de protestos começou a partir do minuto 13, com bolas de ténis e outros objetos a serem atirados para o terreno de jogo. O encontro foi retomado instantes depois, mas de novo parado ao minuto 17 até ao minuto 19 e depois do minuto 36 ao 40. Houve 12 minutos de compensação.

O mesmo período extra houve no Hoffenheim-Union Berlim, que foi interrompido aos 37 minutos, com bolas de ténis a voarem das bancadas para o terreno de jogo. A persistência da situação levou a que o árbitro ordenasse a saída de campo dos jogadores e a longa interrupção levou a que fossem dados 12 minutos de compensação antes do intervalo.

Na base dos protestos, que já se tornam mais uma regra do que propriamente uma exceção nas últimas semanas, está o acordo alcançado pela Liga Alemã de Futebol (DFL) sobre a possibilidade de negociar oito por cento de futuros direitos televisivos em troca da entrada de capital de um parceiro externo.