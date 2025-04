Union Berlim e Estugarda empataram este sábado, num jogo com oito golos (4-4), que promete entrar para os livros da edição 2024/25 da Bundesliga. Melhor dizendo, a primeira parte deste jogo, que terminou precisamente… já com o 4-4 no marcador (!).

O português Diogo Leite marcou, num jogo de grandes golos, em que o Union esteve a ganhar 2-0, viu escapar a vantagem, chegou ao 3-2, mas depois sofreu a reviravolta e acabou a igualar o marcador depois de ter estado em desvantagem já em tempo de compensação, antes do intervalo.

Andrej Ilic foi quem abriu e fechou o marcador. Primeiro, num remate na área, fez o 1-0 (5m). Um pouco mais tarde, ao minuto 19, de cabeça, Diogo Leite dobrou a vantagem do Union Berlim. O português fez o seu primeiro golo da época pelo clube, o segundo à terceira temporada no Union, no seu 110.º jogo pelos germânicos.

Veja aqui todos os golos do jogo:

O Estugarda respondeu ao minuto 23, com Deniz Undav, num remate fora da área, a fazer o 2-1. Aos 29 minutos, um dos grandes golos do jogo e o 2-2 no marcador: obra de Enzo Millot, de fora da área, com o pé esquerdo, a colocar a bola no fundo da baliza.

Porém, do outro lado, houve quem não quis ficar atrás de Millot, num final de primeira parte de loucos, com quatro golos em cerca de 13 minutos. Leopold Querfeld, ao minuto 38, olhou para a baliza, de muito longe, encheu-se de fé e pontaria e fez o 3-2. Um golaço, que vale a pena ver e rever.

Depois disso, o Estugarda respondeu dando a volta ao marcador, com golos de Julian Chabot (43m) e Chris Fuhrich (45+1m), antes de Ilic bisar, para o 4-4 final no marcador (45+6m).

Com este resultado, o Union mantém-se no 13.º lugar, agora com 35 pontos. O Estugarda é 11.º, com 41 pontos.

Entre os outros jogos do dia, realizados antes, Raphaël Guerreiro assistiu na goleada do Bayern Munique.