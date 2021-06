Depois de Lukaku, Achraf Hakimi também fez questão de dedicar o golo que marcou, este sábado, a Christian Eriksen, jogador que caiu inanimado no jogo entre a Dinamarca e a Finlândia, do grupo B do Euro 2020.



O lateral-direito do Inter de Milão, clube que o dinamarquês representa, fez o golo da vitória de Marrocos no particular contra o Burkina Faso. Durante as celebrações, o marroquino fez o número 24 com as mãos - Eriksen é usa o dorsal 24 dos campeões italianos.



Refira-se que o «benfiquista» Taarabt foi titular na seleção de Marrocos e saiu aos 81 minutos.



O golo e a dedicatória de Hakmi: