O Fulham foi, esta segunda-feira, despromovido ao Championship após perder na receção ao Burnley por 2-0, em jogo da 35.ª jornada da Premier League.



Os «clarets» resolveram a partida nos dez minutos finais da primeira parte com golos de Westwood e de Wood. O português Ivan Cavaleiro jogou todo o encontro na formação dos «cottagers» que viu assim consumada a descida ao segundo escalão do futebol inglês um ano após a subida.



Com três jornadas por disputar, o Fulham é antepenúltimo tem 27 pontos e está a dez de Brighton e de Southampton, embora os «saints» tenham menos um jogo, sem hipóteses de conseguir a permanência. Por sua vez, o Burnley ocupa agora a 14.ª posição.



Os londrinos acompanham Sheffield United e WBA nas equipas que descem da Premier League ao Championship.