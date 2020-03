Sean Dyche foi eleito o treinador do mês de fevereiro na Premier League.



O técnico de 48 anos conduziu o Burnley a duas vitórias frente ao Southampton e Bournemouth e dois empates contra Newcastle e Arsenal, deixando a equipa na primeira metade do campeonato.



Dyche superou assim a concorrência de Mikel Arteta (Arsenal), Chris Wilder (Sheffield United) e de Ole Gunnar Solskjaer (Man. United).



Lembre-se que na passada segunda-feira, Bruno Fernandes foi distinguido como o jogador do mês na competição.