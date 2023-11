Vítor Pimenta, fisioterapeuta português que trabalha na seleção da Guiné-Bissau, de uma prova de fair-play e humanidade na sexta-feira.

A terminar a primeira parte do Burquina Faso - Guiné-Bissau, o lateral Issa Kaboré foi até à linha de fundo, desequilibrou-se e embateu com violência na perna de um adversário, tendo ficado inconsciente no relvado. Os jogadores das duas equipas e o árbitro da partida rapidamente se aperceberam a gravidade da situação e pediram ajuda médica. Além dos responsáveis do Burquina Faso, o português Vítor Pimenta também se aproximou do jogador e ajudou na assistência.

Issa Kaboré saiu do relvado pelo próprio pé e ao lado de Vítor Pimenta, que foi muito saudado pelo staff adversário e pelas bancadas.

Entretanto, a Federação do Burquina Faso confirmou que o jogador de 22 anos realizou vários exames médicos e já se juntou à equipa, embora «sob vigilância».

O encontro, relativo ao apuramento para o Mundial 2026, terminou empatado a um golo.