Sergio Busquets, jogador do Inter Miami e um histórico do Barcelona, anunciou a retirada do futebol profissional. É o último do famoso trio formado com Xavi e Iniesta a pendurar as botas. As reações não se fizeram esperar.

Uma delas vem de um jogador que foi muitas vezes rival, mas também companheiro de Busquets. Sergio Ramos defendia o Real Madrid durante o auge de Busquets no Barcelona mas também partilhava balneário com o médio na seleção espanhola.

Numa mensagem escrita na sua página de Instagram oficial, Ramos deixou bonitas palavras ao companheiro de profissão.

«'Busi', tu és a definição de como ser excecional sem deixar de ser um 'tipo' normal. Rival na maioria das vezes, companheiro outras muitas, tu sempre destacaste-te pelo futebol de classe, visão e qualidade e pela maneira de ser humilde e autêntica», começou por dizer.

«O futebol perde um dos médios mais brilhantes com quem joguei, mas sais com o reconhecimento e a gratidão de todos que convivemos contigo e de todos que amam este desporto. Obrigado por seres um ótimo jogador, um ótimo parceiro e um grande amigo. Desejo tudo de bom para a tua nova fase. Beijos grandes, irmão», completou o atleta do Monterrey.

Busquets vai encerrar a carreira no final da temporada do Inter Miami, ou seja, no final deste ano. O clube segue em terceiro na MLS, com menos dois jogos disputados que o líder.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?