Cerca de 2.400 pessoas assinaram uma petição online a contestar a intenção de atribuir o nome de Pelé ao Estádio Nacional de Cabo Verde, na Praia.

A petição intitula-se «Não queremos o nome do nosso ‘Estádio Nacional’ como ‘Estádio Pelé’» surge na sequência do intenso debate no país desde que o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou essa intenção, após uma sugestão do presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Na publicação do chefe do governo, são vários os comentários críticos dessa intenção, nomeadamente devido ao facto de Pelé não ser uma figura cabo-verdiana, pela ausência de ligações entre o arquipélago e o antigo futebolista ou até pelo facto de o estádio não estar certificado pela FIFA para jogos internacionais devido ao estado da relva.