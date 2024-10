A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou a abertura de uma investigação após denúncia da Nigéria sobre o «tratamento desumano» à sua equipa num aeroporto líbio, de onde regressou sem disputar o jogo de qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN).

Num comunicado tornado público esta segunda-feira, a CAF garante que o assunto foi encaminhado para o seu comité disciplinar para investigar e tomar as medidas adequadas contra aqueles que violaram os seus estatutos.

«A CAF contactou as autoridades líbias e nigerianas depois de ter sido informada de que a seleção nacional de futebol nigeriana e a sua equipa técnica estavam retidas em condições perturbadoras há várias horas num aeroporto onde, supostamente, as autoridades da Líbia ordenaram que eles pousassem», pode ler-se no comunicado.

A reação da CAF surge na sequência da denúncia feita pela seleção nigeriana, depois de permanecer mais de 12 horas num aeroporto líbio sem comer nem beber, segundo a Federação Nigeriana de Futebol (NFF).

«O governo líbio anulou a nossa aterragem aprovada em Benghazi sem motivo. Fecharam as portas do aeroporto e deixaram-nos sem ligação telefónica, comida ou bebida», denunciou o capitão da equipa, William Troost Ekong, nas suas redes sociais, nas quais partilhou fotografias.

A seleção nigeriana deveria aterrar em Benghazi, no norte da Líbia, no passado domingo, mas o seu avião foi desviado para a cidade de Al Abraq, a cerca de 230 quilómetros, razão pela qual a partida entre a Líbia e a Nigéria, a contar para o Grupo D de qualificação para a CAN, não se vai realizar.

Em comunicado, a Federação Líbia de Futebol (LFF) declarou-se «profundamente preocupada com os relatos sobre o desvio do voo da seleção nigeriana».

«Embora lamentemos qualquer inconveniente causado, é essencial reconhecer que tais problemas podem surgir devido a protocolos de controlo de tráfego aéreo de rotina, verificações de segurança ou desafios logísticos, que não são incomuns em viagens internacionais», argumentou a LFF para justificar o incidente.