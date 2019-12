Mo Salah, Ryad Mahrez e Sadio Mané são os três finalistas ao prémio de futebolista africano do ano, informou a Confederação Africana de Futebol.



Em sentido contrário, Onana, Ziyech, Bennacer, Koulibaly, Ighalo e Belaili caíram da lista dos dez finalistas.



Lembre-se que Salah foi distinguido no ano passado.



🇩🇿 - 🇸🇳 - 🇪🇬



