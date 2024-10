A Confederação Africana de Futebol (CAF) decidiu atribuir à Líbia uma derrota por 3-0, após uma queixa da seleção nigeriana de «tratamento desumano» antes de um encontro a contar para a qualificação da Taça Africana das Nações.

Em causa estão os eventos antes do encontro que estava marcado para o dia 15 de Outubro, em Benghazi quando o avião da Nigéria, que deveria aterrar na cidade de Benghazi, no norte da Líbia, foi desviado para Al Abaq, a 230km do destino inicial, onde foi negada à comitiva nigeriana comida, bebida e até ligação telefónica durante quase um dia inteiro.



«O governo líbio anulou a nossa aterragem aprovada em Benghazi sem motivo. Fecharam as portas do aeroporto e deixaram-nos sem ligação telefónica, comida ou bebida», denunciou na altura, o capitão das «Super Águias», Troost-Ekong.

Depois deste lamentável episódio, o jogo não se pôde realizar e a CAF concedeu agora a vitória à Nigéria na secretaria. A seleção das «super águias» soma assim mais três pontos na qualificação para a Can2025, liderando o grupo D com dez pontos. A Líbia encontra-se em último com apenas um.