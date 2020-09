A Lazio começou a participação na Serie A com uma vitória por 2-0 na Sardenha ante o Cagliari.



O conjunto da capital italiana marcou um golo em cada parte. Marusic inaugurou o marcador logo aos quatro minutos após bom trabalho de Lazzari. A Lazio resolveu a partida com um golo do suspeito do costume, Ciro Immobile, com um remate na passada a passe de Marusic.



Por sua vez, a Sampdoria desperdiçou dois golos e vantagem no Luigi Ferraris e perdeu contra o Benevento (3-2). Quagliarella fez o 1-0 aos oito minutos após um erro tremendo do guarda-redes Montipo. Dez minutos depois, Colley assinou novo golo para o conjunto da casa.



O Benevento reduziu antes do intervalo por Caldirola na sequência de um pontapé de canto. O defesa italiano voltou a bisar outra vez após um pontapé de canto (72m) e o golo do triunfo chegou aos 88 por intermédio do lateral Letizia.









