A Lazio recebeu e venceu este domingo o Cagliari, por 1-0, resultado que ditou a sexta vitória seguida à equipa comandada por Simone Inzaghi, na 21.ª jornada da Serie A, a primeira liga italiana.

Um golo de Ciro Immobile, aos 61 minutos, fez a diferença a favor da equipa da capital, que chega aos 40 pontos e ao quarto lugar, igualando a rival Roma, de Paulo Fonseca, que no sábado perdeu ante a Juventus, por 2-0, perdendo também o terceiro lugar para a equipa de Cristiano Ronaldo, que tem 42 pontos. O Cagliari é 18.º, com 15 pontos.

Já o Parma foi derrotado no seu reduto, o Ennio Tardini, por 3-0, pelo Bolonha. Com Bruno Alves em campo nos 90 minutos, o Parma aumentou para 12 as jornadas sem qualquer vitória. Foi a terceira derrota seguida, sendo que nos últimos nove jogos, perdeu oito. Barrow, aos 15 e 33 minutos, adiantou o Bolonha, que fixou as contas na compensação, por Orsolini (90+2m).

O Bolonha subiu ao 13.º lugar, com 23 pontos. O Parma continua em 19.º e último, com 13, a três da zona de permanência.