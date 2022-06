O Talleres, treinado pelo português Pedro Caixinha, apurou-se na quarta-feira para os oitavos de final da Taça da Argentina, ao vencer o Chaco, do segundo escalão, no desempate por grandes penalidades, após o empate no tempo regulamentar.

Sem conseguir desfazer o nulo (0-0) no tempo regulamentar, a formação de Córdoba acabou por se revelar mais eficaz nos castigos máximos, vencendo por 4-3, com David Valdez a falhar o pontapé decisivo para o Chaco.

Nos oitavos de final, o Talleres vai defrontar o vencedor do duelo entre Aldosivi e Newell’s Old Boys, que jogam na próxima semana.