Afastado da seleção dos Camarões durante o Mundial 2022 devido a divergências com o selecionador Rigobert Song, André Onana anunciou o adeus à seleção com apenas 26 anos.

«Só os camaroneses podem compreender o que significa poder o dia jogar pela seleção. Comecei a sonhar em vestir um dia a camisola dos Leões Indomáveis e após inúmeras viagens e muita perseverança posso dizer com orgulho que realizei o meu grande sonho. No entanto, cada história, por mais bonita que seja, tem um fim. E a minha história com a seleção camaronesa chegou ao fim», informou nas redes sociais.

Numa espécie de carta aberta, o guarda-redes do Inter Milão não detalhou os motivos, mas num outro Tweet, há pouco mais de duas semanas, escreveu que «o tempo coloca tudo no seu devido lugar».

Onana estreou-se pela seleção principal dos Camarões em 2016, tendo somado um total de 34 internacionalizações.