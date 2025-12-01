Confrontado com uma lista de 11 erros que terá cometido durante o período em que comandou os Leões Indomáveis, apresentada nesta segunda-feira pela Direção da federação numa reunião de emergência, o selecionador dos Camarões, Marc Brys, foi demitido do cargo a apenas 20 dias do arranque da Taça das Nações Africanas (CAN), que se disputa de 21 de dezembro a 18 de janeiro de 2026, em Marrocos.

A saída do treinador belga, de 63 anos, que orientava a seleção camaronesa desde o ano passado, acontece poucas horas após ter sido conhecida a convocatória para a fase final da prova, da qual não fazem parte o guarda-redes Andre Onana (Trabzonspor) nem o capitão Vincent Aboubakar (Neftchi), antigo avançado do FC Porto.

O cargo de selecionador dos Camarões foi entregue a David Pagou, que orientava o Cotonsport, na Liga local.

A federação camaronesa de futebol, que é presidida pelo ex-futebolista Samuel Eto’o, espera agora criar «um clima sereno nos Leões Indomáveis para a preparação e uma participação ótimas» na CAN 2025.

A relação entre Brys, que foi nomeado pelo Governo local, e Eto’o foi sempre problemática, sendo que o treinador belga já havia sido afastado do cargo em maio de 2024, decisão que acabaria por ser revertida.

De recordar que os Camarões falharam a qualificação para a fase final do Mundial 2026, tendo sido eliminados, no play-off africano, pela República Democrática do Congo.

Na próxima edição da CAN, os camaroneses integram o Grupo F, juntamente com a Costa do Marfim, o Gabão e Moçambique.