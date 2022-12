A federação dos Camarões teve de trocar 21 dos 30 jogadores que estavam convocados para um torneio de apuramento para a CAN de sub-17. O plantel foi submetido a ressonâncias magnéticas, para atestar a idade, e só nove jogadores passaram.

Isto mesmo é assumido em comunicado pela federação dos Camarões.

«Esta ação resulta das instruções estritas do presidente da FECAFOOT [Samuel Eto'o], sob o mandato do COMEX, para colocar fim à adulteração de registos, o que, no passado, manchou a imagem do futebol camaronês», refere o comunicado.