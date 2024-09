Depois de muita polémica a envolver Samuel Eto'o nos últimos meses, chega a sanção. O antigo avançado é presidente da Federação Camaronesa de Futebol (FECAFOOT) desde dezembro de 2021 e foi castigado pela FIFA por violação «de regras de conduta».

Em causa estão atos decorridos durante o recente Mundial feminino de sub-20, num jogo em que as camaronesas defrontaram o Brasil nos oitavos de final. Não foram dados mais pormenores.

«O Comité Disciplinar da FIFA impôs uma sanção ao presidente da Federação Camaronesa de Futebol (FECAFOOT), Samuel Eto'o, proibindo-o de assistir aos jogos da seleção dos Camarões durante seis meses, por ter violado os artigos 13 ('Conduta ofensiva e violações dos princípios do fair play') e 14 ('Conduta incorrecta de jogadores e dirigentes') do Código Disciplinar da FIFA», refere o comunicado emitido pela entidade.

A sanção impede-o de assistir a jogos das selecções masculina e feminina da FECAFOOT de qualquer categoria ou grupo etário. «A decisão foi notificada ao Sr. Eto'o hoje, data em que a sanção entra em vigor», conclui a nota.

Eto'o já esteve no centro das atenções devido ao comportamento agressico para com jogadores camaroneses e também com o selecionador Marc Brys, a quem ameaçou em frente às câmaras se não cumprisse as suas ordens.

Durante o Mundial do Qatar, o antigo jogador do Real Madrid, Maiorca e Barcelona foi também notícia por ter agredido um adepto que o filmou após um jogo, à saída do estádio.