Tragédia na fase final da CAN2022 que está a decorrer nos Camarões com, pelos menos, seis mortos e dezenas de feridos, esmagados e pisados, na sequência de uma multidão que procurava aceder ao estádio onde a equipa da casa ia defrontar a seleção das Comoros.

Segundo adiantou Naseri Paul Biya, governador da região central do Camarões, estão confirmadas seis vítimas mortais, mas estes números podem aumentar nas próximas horas.

At least 20 football fans were injured in a stampede at the Olembe stadium in Yaounde Monday night.



Eye witnesses say people were trampled upon as fans forced their way into one of the entrances of the stadium hosting the game between Cameroon and Comoros. #AFCON2021 pic.twitter.com/NCs5wb24vi