Já são conhecidas todas as equipas apuradas para os quartos de final do Campeonato da Europa que, agora, concluída a fase de grupos, regressa no final de maio com a fase a eliminar.

Portugal venceu o Grupo D e vai defrontar a Itália, sabendo à partida que, em caso de vitória, irá depois defrontar a Espanha ou a Croácia.

Quadro dos quartos de final: jogos marcados para 31 de maio

Jogo 1: Portugal-Itália

Jogo 2: Espanha-Croácia

Jogo 3: Dinamarca-Alemanha

Jogo 4: Países Baixos-França

Meias-finais: jogos marcados para 3 de junho

Vencedor do Jogo 1-Vencedor do Jogo 2

Vencedor do Jogo 3-Vencedor do Jogo 4

Final: 6 de junho

Resultados e classificações da fase de grupos

Grupo A: Países Baixos e Alemanha apurados

Países Baixos-Hungria, 6-1

Alemanha-Roménia, 0-0

Classificação: Países Baixos, Alemanha e Roménia, 5 pontos; Hungria, 0

Grupo B: Espanha e Itália apurados

Espanha-República Checa, 2-0

Itália-Eslovénia, 4-0

Classificação: Espanha, 7 pontos; Itália, 5; República Checa, 2; Eslovénia, 1.

Grupo C: Dinamarca e França apurados

Islândia-França, 0-2

Dinamarca-Rússia, 3-0

Classificação: Dinamarca, 9 pontos; França, 6; Rússia, 3; Islândia, 0

Grupo D: Portugal e Croácia apurados

Croácia-Inglaterra, 1-2

Suíça-Portugal, 0-3

Classificação: Portugal, 9 pontos; Croácia, Suíça e Inglaterra, 3.