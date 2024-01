Morreu o homem, ficou a lenda.



Franz Beckenbauer partiu aos 78 anos, esta segunda-feira e deixou um legado que vai muito mais além dos títulos conquistados. Ainda assim, é justo e importante sublinhar as prestações do «Kaiser» nos três Mundiais que disputou pela República Federal Alemã, exibições que o elevaram à condição de um dos maiores jogadores de todos os tempos, conforme mostra a análise feita pelo Sofa Score, parceiro do Maisfutebol.



O antigo defesa participou pela primeira vez num Campeonato do Mundo em 1996, prova no qual a Mannschaft caiu na final, após prolongamento, frente à Inglaterra. Beckenbauer, que revolucionou a posição líbero - um defesa que era também um construtor de jogo -, marcou quatro golos em seis jogos, somou quase quatro desarmes por jogo e teve quase 80 por cento de sucesso nos dribles que tentou.



Uma prestação de mão cheia. Quatro anos mais tarde, Beckenbauer já era um dos melhores jogadores do Mundo e confirmou-o no Mundial de 1970. No México, a República Federal da Alemanha caiu nas meias-finais frente à Itália - Gianni Rivera resolveu o jogo a favor dos transalpinos no prolongamento -, apesar de o nível altíssimo apresentado pelo «Kaiser».



Herr Franz participou em cinco jogos, fez um golo e teve uma elevada taxa de sucesso nos dribles efetuados assim como nos duelos que ganhou por jogo. Faltava-lhe, porém, juntar o título de campeão mundial às excelentes prestações individuais.



Beckenbauer teve de esperar mais quatro anos para sagrar-se, por fim, campeão mundial. Foi em Munique, cidade em que nasceu, que o germânico liderou o seu país à vitória na final contra os Países Baixos de Cruyff e Rinus Michels.



Curiosamente, estatísticamente esse nem foi o melhor Mundial de Beckenbauer que não marcou qualquer golo em sete jogos (fez uma assistência). Porém, manteve o nível liderou a seleção alemã tanto no processo ofensivo como defensivo.



Veja as estatísticas que mostram o domínio futebolístico do «Imperador» em Campeonatos do Mundo.