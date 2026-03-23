O Liverpool anunciou esta segunda-feira que Federico Chiesa está de regresso ao clube depois de ter sido convocado pela seleção italiana. Nos exames médicos, o avançado dos «reds» evidenciou problemas físicos e acabou por ser dispensado.

«Federico Chiesa, cujo estado físico foi avaliado à chegada ao centro de treinos, foi considerado indisponível para os próximos dois jogos e, em acordo com o clube, abandonou o estágio da seleção nacional», pode ler-se no comunicado da squadra azzurra.

O italiano tem tido estado a realizar uma temporada mais regular face ao seu primeiro ano em Inglaterra e soma 33 jogos, três golos e três assistências aos comandos de Arne Slot.