O campeonato sueco de futebol, que deveria ter começado em abril a época 2020, pode arrancar dentro de duas semanas, após o Governo ter autorizado, esta sexta-feira, o retorno do desporto profissional a partir de 14 de junho.

«A partir de 14 de junho será permitido desporto sem público. A decisão abrange todos os desportos, a todos os níveis, tanto nos masculinos, como nos femininos, com a condição de que seja em espaços exteriores e com as restrições para eventos públicos», refere o Governo do país, em nota oficial.

O ministro do Interior, Mikael Damberg, diz que se mantém a proibição de mais de 50 pessoas em eventos públicos, devido à pandemia da covid-19.

A Suécia era o único país da Escandinávia no qual faltava saber do retorno do futebol. Na quinta-feira, regressaram os jogos na Dinamarca e a Noruega anunciou que o fará a partir de 15 de junho.