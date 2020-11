O selecionador de Angola, o português Pedro Gonçalves, convocou este domingo sete jogadores que atuam em Portugal, para o duplo confronto com a República Democrática do Congo, inserido na qualificação para a próxima edição da Taça das Nações Africanas (CAN), prevista para 2022.

O técnico dos palancas negras chamou os guarda-redes Kadu (Sp. Espinho) e Hugo Marques (Farense), os médios Milson (Marítimo) e Show (Boavista), e os avançados Fábio Abreu (Moreirense), Gelson Dala (Rio Ave) e Mateus (Penafiel).

Angola visita a República Democrática do Congo a 14 de novembro, num jogo que será disputado em Kinshasa, e, três dias depois, recebe a seleção congolesa, em Luanda, em jogos da terceira e quarta jornadas do grupo D da fase de apuramento para a CAN 2021.

Com duas rondas disputadas, a seleção angolana ocupa o quarto e último lugar do grupo, ainda sem qualquer ponto, depois de ter perdido com a Gâmbia (1-3) e Gabão (1-2), enquanto a República Democrática do Congo é terceira colocada, com dois pontos. Gâmbia e Gabão somam ambos quatro pontos.

A 33.ª edição da CAN estava marcada para o próximo ano, mas acabou por ser adiada para 2022 - apesar de manter a designação CAN2021 - para não coincidir com a Copa América e o Euro2020, que foram adiados, devido à pandemia de covid-19.

Lista de convocados

Guarda-redes: Kadu (Sp. Espinho), Antoine Dominique (Petro de Luanda), Hugo Marques (Farense)

Defesas: Anderson Lucoqui (Arminia Bielefeld), Bastos (Al Ain), Diógenes (Petro de Luanda), Inácio Santos (Cluj), Jonas Ramalho (Girona), Jonathan Buatu (Saint-Trond), José Matuwila (Petro de Luanda), Núrio Fortuna (Gent), Paizo (1.º de Agosto).

Médios: Fredy (Antalyaspor), Edgar André (Sion), Milson (Marítimo), Herenilson (1.º de Agosto), Show (Boavista), Valdomiro Estrela (sem clube).

Avançados: Fábio Abreu (Moreirense), Geraldo (Al Ahly), Gelson Dala (Rio Ave), Ary Papel (Ismaily), Mateus Galiano (Penafiel), Vá (Pafos), Zini (1.º de Agosto) e Mabululo (1.º de Agosto).