A Costa do Marfim perdeu com a Guiné Equatorial por 4-0 e pode ser eliminada na fase de grupos da CAN 2023. Diomande ficou de fora na seleção anfitriã da prova.

Nsue adiantou a Guiné Equatorial aos 42 minutos e em cima do intervalo Sangaré, jogador que chegou a ser apontado ao Benfica, viu um golo ser anulado. A mesma sorte teve Krasso aos 67 minutos e quem aproveitou foi a equipa visitante.

Ganet, aos 73 minutos, fez o 2-0, e dois minutos depois, Nsue bisou e fez o 3-0 para a Guiné Equatorial. Aos 88 minutos, Buyla finalizou para o 4-0 e deu contornos de goleada ao encontro.

Com este resultado, a Guiné Equatorial segue para a próxima fase da CAN, no primeiro lugar do Grupo A, com sete pontos. A Costa do Marfim, de Diomande, está no terceiro lugar, com três pontos e um saldo de três golos negativo. Desta forma arrisca não ser um dos melhores terceiros classificados da prova e pode mesmo ser eliminada na fase de grupos da competição.