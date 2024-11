A Costa do Marfim foi esta sexta-feira derrotada pela Zâmbia, por 1-0, numa partida a contar para o apuramento para a CAN 2025.

Com Diomande, do Sporting, a titular, a Costa do Marfim chegou ao intervalo já a perder, por causa do golo de Kennedy Musonda aos 43 minutos para a Zâmbia. Seria este golo, o único da partida e que fez o resultado final.

Com esta derrota, a segunda consecutiva na fase de apuramento, a Costa do Marfim caiu para o segundo lugar do grupo, com troca direta com a Zâmbia quando ainda falta jogar uma jornada.

No entanto, a seleção dos «elefantes» já tem a qualificação garantida, beneficiando do empate a um golo entre Chad e a Serra Leoa.