Brahim Díaz teve tudo para ser o herói de Marrocos, mas desperdiçou um penálti com uma tentativa de Panenka nos descontos e falhou a oportunidade de garantir a conquista do título da CAN 2025. O jogador do Real Madrid, entretanto, já reagiu à derrota dos marroquinos com o Senegal (1-0, no prolongamento) e não escondeu a desilusão.

«Dói-me a alma. Sonhei com este título por todo o amor que vocês me deram, por cada mensagem, por cada demonstração de apoio que me fez sentir que não estava sozinho. Lutei com tudo o que tinha, com o coração acima de tudo», começou por escrever, nas redes sociais.

«Ontem, falhei e assumo total responsabilidade, e peço desculpa do fundo do meu coração. Vai ser difícil levantar-me, porque esta ferida não cicatriza facilmente, mas vou tentar. Não por mim, mas por todos os que acreditaram em mim e por todos os que sofreram comigo. Continuarei em frente até um dia poder retribuir todo este amor e ser o orgulho do meu povo marroquino. Sempre Marrocos», lê-se ainda na publicação de Brahim Díaz.

O jogador de 22 anos, diga-se, representou Espanha nas camadas jovens e até somou uma internacionalização pela seleção principal espanhola, contudo, optou por vestir as cores de Marrocos desde 2024.