A seleção de Moçambique anunciou, esta sexta-feira, os convocados para a Taça das Nações Africanas (CAN 2023), com especial destaque para cinco jogadores que jogam em Portugal: Geny Catamo (Sporting), Bruno Langa (Chaves), Guima (Chaves), Witi (Nacional) e Gildo Vilanculos (Amora).

Foram 23 os nomes na lista de convocados de Chiquinho Conde, que irão representar Moçambique na fase final da prova, na Costa do Marfim, que vai acolher a 34.ª edição da competição, entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024.

Os 'mambas' vão participar na CAN 2023, 13 anos depois da última presença, num grupo que conta com o Gana, Egito e Cabo Verde. A primeira partida, no dia 14 de janeiro, vai ser frente ao Egito, de Rui Vitória.

De recordar que a CAN 2023 deveria ter sido realizada entre 23 de junho e 23 de julho de 2023, mas foi adiada devido às inundações na Costa de Marfim.

Lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Ernan Siluane (União Desportiva do Songo), Facisistêncio João (Ferroviário de Nampula) e Ivane Urrubal (Black Bulls).

- Defesas: Ifren Matola (União Desportiva do Songo), Domingos Macandza (Costa do Sol), Reinildo (Atlético de Madrid), David Matola( FC Noah), Bruno Langa (Desportivo de Chaves), Edmilson Dove (Kaizer Chiefs), Mexer (Bandirmaspor) e Nené (Black Bulls).

- Médios: Amade Momade (União Desportiva do Songo), João Bonde (Ferroviário da Beira), Guima (Desportivo de Chaves), Shaquille Nangy (Ferroviário de Maputo), Alfonso Amade (Oostende) e Elias Pelembe (União Desportiva de Songo).

- Avançados: Clésio Baúque (FC Honka), Geny Catamo (Sporting), Witi (Nacional), Gildo Vilanculos (Amora), Stanley Ratifo (Pforzheim) e Pachoio Lau Ha King (Sagrada Esperança).