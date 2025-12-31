A Argélia fechou a fase de grupos da Taça Africana das Nações (CAN) com três vitórias, a última das quais alcançada esta quarta-feira, frente à Guiné-Equatorial, por 3-1.

Ao intervalo, a seleção comandada por Vladimir Petkovic já vencia por 3-0. Anis Hadj-Moussa, antigo alvo do Benfica, assistiu Zineddine Belaid para o primeiro golo do encontro, aos 19 minutos. Já aos 25, Fares Chaibi dilatou a vantagem dos argelinos, enquanto Ibrahim Maza (32m) elevou a contagem, novamente após um passe de Anis Hadj-Moussa.

No segundo tempo, Emilio Nsue (50m) ainda reduziu para a Guiné-Equatorial.

A Argélia termina, assim, o Grupo E com nove pontos, seguida de Burkina Faso, com seis, que venceu o Sudão (2-0). De resto, o Sudão também avança para os oitavos de final enquanto um dos melhores terceiros, ao passo que a Guiné-Equatorial, sem qualquer ponto, fica pelo caminho.