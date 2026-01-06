A Costa do Marfim resolveu cedo a eliminatória frente ao Burkina Faso, que derrotou por 3-0, e qualificou-se para os quartos de final do CAN, onde irá defrontar o Egito.

Aos 32 minutos, os elefantes já venciam por 2-0, com Amad Diallo a fazer o primeiro (20m) e a assistir para o segundo, apontado por Yan Diomandé.

O resultado ficaria fechado perto do minuto 90, quando Bazoumana Touré fez o 3-0 final numa jogada em que arrancou com a bola desde o seu meio-campo e que concluiu com um remate colocado.

O marfinense Ghislain Konan, defesa do Gil Vicente, cumpriu todos os minutos do encontro, enquanto Ousmane Diomande (Sporting) entrou apenas no período de compensação.

Campeã em título do CAN, a Costa do Marfim tem uma prova de fogo nos quartos de final do torneio, quando defrontar o Egito, em Agadir.