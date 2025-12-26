Com Buatu (Gil Vicente) e Beni Mukendi (Vitória) no onze inicial, Angola empatou com o Zimbabué (1-1), resultado que deixa as duas equipas em situação delicada no Grupo B da fase inicial do CAN.

Os Palancas Negras entraram bem no encontro e, sem surpresa, adiantaram-se no marcador aos 24 minutos pelo ex-Sporting e Rio Ave, Gelson Dala, assistido pelo lateral-esquerdo Tó Carneiro.

A resposta do Zimbabué foi positiva e redundou no golo do empate, em cima do intervalo, na sequência de um lance rápido de contra-ataque. À entrada do último dos seis minutos de compensação da primeira parte, Musona repôs a igualdade no marcador.

A segunda parte foi mais dividida, com as melhores ocasiões a pertenceram ao Zimbabué. Entre os minutos 78 e 80, valeu aos angolanos a atenção de David Carmo (ex-Sp. Braga e FC Porto), que começou por limpar uma defesa incompleta de Hugo Marques, para no lance seguinte corrigir uma saída em falso do guarda-redes de Angola, impedindo o golo, ao segundo poste, com uma interceção salvadora.

Por entre mais ocasiões prometedoras desperdiçadas pelo Zimbabué, o angolano Milson, em cima do minuto 90, obrigou Arubi a uma intervenção apertada, segurando dessa forma o empate.

Angola e Zimbabué estreiam-se a pontuar no Grupo B do CAN, mas ficam ambos em situação delicada na corrida pelos oitavos de final. Às 15h00 arranca o restante encontro do grupo, que opõe o Egito à África do Sul.