A República Democrática do Congo carimbou o passaporte para as meias-finais da Taça das Nações Africanas (CAN), ao vencer, esta sexta-feira, a Guiné, por 3-1.

Mohamed Bayo adiantou os guineenses em cima do minuto 20, de penálti, mas os congoleses repuseram a igualdade sete minutos depois, através de Chancel Mbemba. Após um canto, o antigo central do FC Porto apontou o 1-1.

Na segunda parte, de penálti, Yoane Wissa (65m) completou a reviravolta, mas o melhor ficou reservado para o final. Aos 82 minutos, em zona lateral, Arthur Masuaku surpreendeu o guarda-redes da Guiné e marcou de livre direto.

Simon Banza, avançado do Sp. Braga, foi lançado aos 72 minutos na seleção do Congo que, na meia-final, vai defrontar o vencedor do duelo entre Mali e a anfitriã Costa do Marfim.