Foi com um golaço de Adil Boulbina, perto do último minuto do prolongamento, que a Argélia venceu a República Democrática do Congo (1-0) e carimbou o apuramento para os quartos de final do CAN, fase que não atingia há sete anos.

Durante os 90 minutos regulamentares, a Argélia dominou a posse de bola, mas na primeira parte foram os congoleses que mais remataram, ainda que, no total, apenas um foi enquadrado com a baliza. Surgiu ao minuto 25, quando Cédric Bakambu obrigou Luca Zidane a aplicar-se.

Após o intervalo, os argelinos assumiram as rédeas do encontro, mas o nulo teimava em manter-se. Numa das melhores ocasiões criadas, valeu a atenção do ex-FC Porto, Chancel Mbemba, a negar o golo às raposas do deserto. O defesa-central, diga-se, também deu nas vistas no outro lado do campo, ficando perto de marcar aos 59 minutos.

No prolongamento, o guarda-redes congolês Mpasi-Nzau, até então algo inseguro na abordagem aos lances, ainda adiou o golo dos argelinos com duas defesas importantes, a remates de Fares Chaibi e Baghdad Bounedjah, ambos ao minuto 111.

Porém, aos 119 minutos, Adil Boulbina carimbou o apuramento da Argélia com um grande golo, num remate de fora de área indefensável para o guardião adversário.

O triunfo permite à Argélia avançar para os quartos de final do CAN, onde irá defrontar a Nigéria, que na segunda-feira afastou Moçambique do torneio.

Ainda nesta terça-feira, Costa do Marfim e Burkina Fase defrontam-se em Marraquexe (19h00). O vencedor do encontro vai defrontar o Egito nos “quartos”.