O presidente da FIFA, Gianni Infantino, condenou as «cenas deploráveis» ocorridas durante a final da Taça das Nações Africanas (CAN), nomeadamente o momento em que Senegal abandonou o relvado.

«Condenamos firmemente o comportamento (...) de alguns jogadores e membros da equipa técnica do Senegal. É inaceitável abandonar o terreno de jogo daquela maneira e a violência não será tolerada no nosso desporto», disse o presidente da FIFA, em comunicado.

Parte da comitiva do Senegal, que venceu Marrocos por 1-0 (após prolongamento), chegou mesmo a abandonar o relvado, em protesto com uma decisão do árbitro, que assinalou penálti a favor dos marroquinos já em tempo de descontos e, minutos antes, tinha interrompido uma jogada que resultaria em golo dos senegaleses. Brahim Díaz viria a falhar o penálti e, no prolongamento, Pape Gueye marcou o golo que garantiu o triunfo do Senegal.

«As cenas deploráveis que testemunhámos ontem [domingo] devem ser condenadas, para que não voltem a repetir-se», advertiu o Infantino, que apelou às instâncias disciplinares da Confederação Africana de Futebol (CAF) para «tomarem as medidas apropriadas».