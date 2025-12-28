Sem Ousmane Diomande (Sporting), mas com Ghislain Konan (Gil Vicente) no onze inicial, a Costa do Marfim empatou com os Camarões (1-1), seleção com a qual partilha a liderança do Grupo F do CAN, somando ambos quatro pontos, mais um do que Moçambique, que neste domingo venceu o Gabão.

Em Marraquexe, defrontavam-se as seleções mais fortes do Grupo F, candidatas à vitória final, com oito títulos repartidos na competição.

O gilista Konan assistiu Amad Diallo, jogador orientado por Ruben Amorim no Manchester United, para o 1-0, aos 51 minutos, mas os Camarões, que defendem em Marrocos o troféu conquistado em 2023, empataram cinco minutos depois graças a um autogolo de… Konan.

Já no Grupo E, a Argélia venceu o Burkina Faso por 1-0 e já garantiu o primeiro lugar e o apuramento para os oitavos de final do CAN.

Riyad Mahrez marcou o único golo, de grande penalidade, aos 23 minutos, garantindo a continuidade da Argélia na prova que conquistou em 1990 e 2019.

Confira os resultados e as classificações do CAN.