Vitória tranquila da Tunísia frente ao Uganda, por 3-1, no último jogo desta terça-feira no CAN. Elias Achouri bisou pelos tunisinos, que igualam a Nigéria no comando do Grupo C.

A superioridade tunisina começou a ganhar expressão no resultado ao minuto 10, quando Ellyes Skhiri, na sequência de um canto batido por Hannibal Mejbri, fez o 1-0.

A diferença foi ampliada por Elias Achouri, perto do intervalo, com um remate de primeira, no coração da área ugandesa, sem hipótese de defesa para Salim Jamal.

O avançado do Copenhaga bisou aos 64 minutos, na recarga a uma defesa incompleta do guarda-redes adversário, confirmando aí o triunfo tunisino.

Ainda assim, no tempo de compensação, o Uganda conseguiu o tento de honra num remate de Omedi que desviou no corpo do defesa tunisino Valery e traiu o guarda-redes Dahmen.

O triunfo permite à Tunísia igualar a Nigéria, que esta terça-feira venceu a Tanzânia por 2-1, no topo do Grupo C do CAN.