A Nigéria entrou a ganhar na edição 2025 do CAN, tendo derrotado a Tanzânia por 2-1 no encontro de abertura do Grupo C. O lateral-esquerdo do FC Porto, Zaidu, foi totalista na seleção nigeriana.

Com maior ascendente no encontro, as Super Águias adiantaram-se no marcador aos 36 minutos por Semi Ajayi, na sequência de um canto ensaiado que se seguiu a um desarme providencial de Bakari Nondo a negar, junto ao poste da sua baliza, o golo a Osimhen.

O início da segunda parte foi intenso, com Osimhen a ver um golo ser-lhe anulado por fora de jogo (47m) antes de a Tanzânia restabelecer a igualdade por Charles M’Mombwa, solto ao segundo poste. O passe de Miroshi foi perfeito.

O empate, porém, durou poucos minutos, já que Ademola Lookman fez o 2-1 aos 52 minutos com um remate forte e colocado.

Apesar das ameaças dos jogadores da Tanzânia - Kelvin John ainda assustou aos 84 minutos com um remate cruzado -, o resultado não se alterou até ao apito final.

A Nigéria assume a liderança do Grupo C, ficando à espera do que farão Tunísia e Uganda a partir das 20h00 desta terça-feira.

Quanto ao Grupo B, e depois do triunfo da República Democrática do Congo frente Benim (1-0), o Senegal bateu o Botswana por 3-0, num jogo em que Nicolas Jackson bisou (40 e 58m). Em cima do minuto 90, Cherif Ndiyae fechou as contas.