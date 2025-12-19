A viver um dos períodos mais auspiciosos da sua história, no que ao futebol diz respeito, Marrocos é o anfitrião de uma edição peculiar da Taça das Confederações Africanas (CAN), pelas datas em que se realiza, e para a qual parte como um dos principais favoritos ao título. Mesmo que, neste milénio, a história não tenha favorecido por aí além os países anfitriões. Este ano, o torneio contará, à partida, com 17 jogadores a competir em Portugal, sendo Moçambique o país que mais recrutou nos nossos campeonatos.

Desde o ano 2000, num total de 13 edições, apenas três países levantaram o troféu jogando no seu país. Aconteceu com a Tunísia (2004), o Egito (2006) e a Costa do Marfim, há um ano, graças a uma reviravolta na final, frente à Nigéria (2-1), carimbada pelo inspirador Sébastien Haller.

É sobretudo contra esse histórico que a seleção marroquina, acabada de conquistar a Taça Árabe, vai lutar na CAN 2025, que pela primeira vez se joga no virar do ano para mitigar o conflito latente com os calendários europeus, ponto de origem de grande parte dos jogadores que vão discutir o troféu de campeão africano de seleções.

Um dos principais favoritos a consegui-lo, sobretudo depois de ter atingido a meia-final do Mundial 2022 (nem Portugal escapou nessa caminhada histórica dos Leões dos Atlas), Marrocos recebe pela segunda vez a CAN. A primeira aconteceu há 37 anos, na qual, liderados pelo goleador Hassan, antiga glória de Farense e Benfica, chegaram à meia-final.

Como principais rivais na corrida pelo título, Marrocos tem o Egito, a nação mais bem-sucedida na prova com sete títulos, a Nigéria ou o Senegal, sem descurar o potencial de países como a Argélia, a Costa do Marfim ou os Camarões, apesar de toda a turbulência em torno dos Leões Indomáveis.

Os craques e os “portugueses” da CAN

Cumprindo com a tradição, a edição 2025 da CAN está recheada de talento, grande parte dele moldado no futebol europeu. Marrocos, por exemplo, tem em Bono (Al Hilal), Achraf Hakimi (PSG) e Brahim Díaz (Real Madrid) as figuras principais de uma equipa cuja intensidade é uma das principais armas.

No Egito, Mohamed Salah (Liverpool) e Omar Marmoush (Manchester City) são as estrelas da companhia, estatuto de que Victor Osimhen (Nigéria), Riyad Mahrez (Argélia), Sadio Mané (Senegal) e Bryan Mbeumo (Camarões) também gozam.

Dos campeonatos portugueses seguem 17 jogadores para CAN, seis deles para representar a seleção de Moçambique. Geny Catamo (Sporting) é nome mais sonante dessa lista, sendo acompanhado por Diogo Calila (Santa Clara), Witi (Nacional), Kenys Abdala (Desp. Chaves), Kimiss Zavala (Marítimo) e Chamito (Académico de Viseu).

Zaidu (FC Porto) integra a convocatória da Nigéria, Angola contará com os contributos de Jonathan Buatu (Gil Vicente), Pedro Bondo (Famalicão) e Beni Mukendi (Vitória), e a Costa do Marfim chamou para o torneio Ousmane Diomande (Sporting) e Konan (Gil Vicente).

Os restantes representantes do futebol nacional na CAN são Iyad Mohamed (Casa Pia) e Rémy Vita (Tondela), pelas ilhas Comores, Yaya Sithole (Tondela), pela África do Sul, Dokou Dodo (Leixões), pelo Benim, e Amadou Danté (Arouca), pelo Mali. O defesa do Sp. Braga, Sekou Niakaté, também integrava a convocatória do selecionador maliano, Éric Chelle, mas vai falhar a prova devido a lesão.

Forte investimento na organização do evento

A 35.ª edição da CAN vai disputar-se em nove estádios, sediados nas cidades de Rabat, Casablanca, Tânger, Marraquexe, Agadir e Fez.

O jogo de abertura, a 21 de dezembro, e a final, no dia 18 de janeiro, terão lugar no estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, com capacidade para 68.700 lugares. Maior do que este apenas o estádio Ibn Batouta, em Tânger, capaz de albergar 75.000 espectadores.

O investimento na melhoria das infraestruturas superou os 870 milhões de euros, por parte das autoridades marroquinas, que contam gastar cerca de dois mil milhões de euros até 2030, ano em que o país recebe a fase final do Mundial, numa organização conjunta com Portugal e Espanha.

A CAN 2025 será disputada por 24 países. Na primeira fase, os participantes são espalhados por seis grupos, cada um deles com quatro seleções, sendo que se apuram para a fase a eliminar os dois primeiros de cada um deles, bem como os quatro melhores terceiros classificados de entre todas as séries.

No total, o torneio contará com 52 jogos, que terão o olhar atento do Maisfutebol. Fique atento.

OS SEIS GRUPOS DA CAN 2025:

Grupo A

Marrocos

Mali

Zâmbia

Ilhas Comores

Grupo B

Angola

Egito

África do Sul

Zimbabué

Grupo C

Nigéria

Tanzânia

Tunísia

Uganda

Grupo D

Benim

Botswana

República Democrática do Congo

Senegal

Grupo E

Argélia

Burkina Faso

Guiné Equatorial

Sudão

Grupo F

Camarões

Costa do Marfim

Gabão

Moçambique