A República Democrática do Congo derrotou o Botsuana (3-0) na terça-feira e houve um adepto que não passou despercebido nas bancadas. Kuka Muladinga, um animador congolês de 53 anos, permaneceu durante todo o jogo parado, sempre com a mesma pose.

Muladinga manteve-se imóvel como uma estátua e com a mão direita bem levantada, numa homenagem a Patrice Lumumba, herói da independência da RD Congo e antigo primeiro-ministro do país, que foi assassinado em 1961.

Segundo alguns relatos, Kuka Muladinga já tinha permanecido imóvel no jogo da segunda jornada da CAN, diante de Senegal. O animador também foi visto a fazer um gesto de uma arma apontada à cabeça e boca fechada, que representa o silêncio face à violência no país.