É capaz de conceber um cenário em que uma equipa consiga superar a fase de grupos de uma grande competição sem que tenha uma única vitória no histórico de participações nessa prova? Foi precisamente isso que aconteceu com a Tanzânia, que esta terça-feira se apurou pela primeira vez na sua história para os oitavos de final do CAN sem que tenha vencido qualquer jogo nas quatro vezes em que participou em fases finais da competição.

Os Taifa Stars selaram a qualificação com um empate frente à Tunísia (1-1), o segundo no Grupo C, no qual arrancou com uma derrota frente à Nigéria (2-1). Os dois pontos somados fazem da seleção do leste de África uma das quatro melhores terceiras classificadas da fase inicial do CAN, o que lhe permite seguir para os oitavos do torneio.

O fator incrível desta história é que a Tanzânia nunca conseguiu vencer um jogo na principal competição de seleções do continente africano.

Os tanzanianos participam no CAN pela quarta vez na sua história. Estrearam-se em 1980, com um empate (1-1 com a Costa do Marfim) e duas derrotas (2-1 com o Egito e 3-1 com a Nigéria).

Depois de um longo hiato, regressaram a uma fase final em 2019, na qual perderam todos os jogos disputados na fase de grupos (3-0 com a Argélia, 3-2 com o Quénia e 2-0 com o Senegal).

Em 2023, igualaram o registo alcançado este ano (empataram com a República Democrática do Congo (0-0) e a Zâmbia (1-1) e perderam com Marrocos (3-0)), mas falharam o apuramento para a fase a eliminar, feito que alcançaram na atual edição da prova.

Feitas as contas, são cinco empates e sete derrotas em 12 jogos. Celebrar um apuramento antes de uma vitória. Parece impossível, mas a matemática não falha.